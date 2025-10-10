¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡ÛSixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡È±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È¡É¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONESµþËÜÂç²æ¡¢¡È¥¬¥ÁÎø¡ÉÃæ¤Î¿ÍÊª¤ËÌó1»þ´Ö¸ÂÄê¤Î¸ø³«¹ðÇò¢¡µþËÜÂç²æ¡Ö±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡×¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Þ¥­¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëµþËÜ¡£º£²ó¡Ö¥Þ¥­¥Þ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ì