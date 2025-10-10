プロ野球・DeNAは10日、バウアー投手の登録を抹消しました。バウアー投手は今季2年ぶりにDeNA復帰を果たすと、21試合に先発し、4勝10敗。防御率4.51を記録しています。DeNAのレギュラーシーズン最終戦で先発すると、初回に3点の援護を受けますが、2回に先頭の村上宗隆選手、オスナ選手と連打を浴び、無死満塁のピンチを背負います。1アウト奪うも、続く田中陽翔選手に2点タイムリーなどで3者連続得点を与えてしまい逆転を許しまし