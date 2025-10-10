アメリカから覚醒剤を販売目的で密輸したとして、アメリカ国籍の男ら4人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者押収された覚醒剤は約147kgで、末端価格85億円相当にのぼります。スコット・レイモンド・ジェイソン容疑者（25）ら4人は9月、ロサンゼルスから羽田空港に到着した航空機で、覚醒剤約147kgを販売目的で密輸した疑いがもたれています。警視庁によりますと、スコット容疑者らは早朝に到着する便で、同じタイ