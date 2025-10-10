東京・臨海副都心エリアの都立公園で電気で走る次世代モビリティーの運行が始まりました。【映像】モビリティーの中から見る景色東京都が10月10日から青海、有明、台場の各エリアを結ぶシンボルプロムナード公園で運行を開始したモビリティは電気で走り、17人まで乗ることができます。公園内に6カ所の駅が設置され、台場と有明をつなぎます。「新しい街の賑わい、そして、またそこに足となる楽しみとなるモビリティが充実する