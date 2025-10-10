福井市で開かれたマスコミ倫理懇談会の第67回全国大会＝10日新聞社や放送局などでつくるマスコミ倫理懇談会の第67回全国大会は10日、福井市で2日目の会議を開き「倫理観を堅持し、責任ある姿勢を貫くことで民主主義社会の基盤を支える存在であり続ける」との申し合わせを採択して閉会した。申し合わせは、昨年来の国政選挙や知事選での交流サイト（SNS）を活用した選挙運動によって偽・誤情報や誹謗中傷が拡散し、有権者の冷静