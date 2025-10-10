安心できる暮らしを日々続けながら、パートナーとともに人生を歩んでいきたい。誰もがそう願っているのではないでしょうか。しかし、想像もしていなかった出来事が突然起こり得るのが人生かもしれません。想定外の困難に、どう備えればいいのでしょうか。【写真】パートナーがうつ病に…これだけかかる日々の費用、備えは大丈夫？社会保険労務士の白石美佐子さんも、想定外な経験した一人です。その自らの体験から、障害年金等を専