私はミナコ（45）。とある地方の実家で、母と2人暮らしをしています。息子が1人いますが今は県外で就職し、独立しています。父は1年前に急病で亡くなりました。私には、ハタチで妊娠・結婚をし、1年ほどで離婚した過去があります。離婚後すぐに子どもと一緒に実家へ戻り、それ以来パートで働きながら数十年実家暮らしをしています。両親に甘えて不自由のない生活を送っていましたが、父の急死により状況が変わりました。 離婚後、