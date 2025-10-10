タレントの辻希美が、5人目の子どもを迎えるまでの日々をつづった最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』（講談社）の発売が、11月7日（金）に決定した。【写真】“お母さん”な表情が素敵！辻希美のマタニティカット■トークイベントが開催決定今回登場する『杉浦家、7人生活スタートです。』は、8月8日（金）に誕生した第5子を迎えるまでの日々をはじめ、夫の杉浦太陽と子どもたちからの辻へのメッセージ、長女・希空