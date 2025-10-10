20Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤±Ç²è¤¬º£Ç¯8·î¤Ë¡Ä21ºÐ¤ÇÇ¯¾åÇÐÍ¥¤È·ëº§¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë38ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBase Ball Bear¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦´Øº¬»Ë¿¥¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÄÇÍ³±§¡£2005Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¤Ë¡¢´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¡µ¨¡¢´Øº¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¸²½º×Á°Æü¤ËÆÍÇ¡¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ