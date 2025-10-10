大洋、日本ハムで活躍した高木豊氏は、自身のYouTubeチャンネルに日本ハムの元エース岩本勉氏を招き、11日から始まるパ・リーグCSファーストステージの初戦の戦いについて予想した。初戦の先発は日本ハムが伊藤大海、オリックスは宮城大弥の両エースと予想。2戦は日本ハムは、今年ブレークし8勝を挙げた達孝太、オリックスは、今季11勝を挙げた九里亜蓮と予想した。高木氏は、オリックスが勝ち上がった場合、対ソフトバンク