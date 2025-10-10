¤­¤Î¤³ÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¼êÊÔ¤ß¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é(40)¤¬ÈäÏª¤·¤¿?ÆÃµ»?¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1¤ÄÊÔ¤ßÊª´°À®¤·¤¿¤è¡£¤­¤Î¤³ÊÁ¡£Æ¬¤ËÈï¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ¡©¤³¤ì¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤ÌÓ»å¤ÇÊÔ¤ó¤À²Ä°¦¤¤¤­¤Î¤³ÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¡¢¼êÊÔ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤­¤Î¤³ÊÁ¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤À¤È»°³Ñ¶Ò¡×¡ÖÊÔ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤ÆÂº·É¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤­¤Î¤³