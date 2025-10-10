＜ビュイックLPGA上海2日目◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが進行中。27位から出た勝みなみがバーディラッシュ。12バーディ・1ボギーの「61」をたたき出し、トータル13アンダーで単独首位に浮上した。【写真】日本に原英莉花が来た〜！前半は1番、4番、7番から3度の連続バーディを奪い、前半を「30」で折り返し。直後の10番では唯一のボギーを喫したが、12番からの3連