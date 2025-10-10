＜スタンレーレディスホンダ初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞大阪桐蔭高2年の16歳アマチュア・岩永杏奈が、後半6番（実測190ヤード）のパー3で、ホールインワンを達成した。この一打で、サンワテクノスからホールインワン賞として賞金100万円が贈られる。【写真】富士山とシブコとあやたん前半14番でバーディを1つ奪ったあと、パー行進が続いていただけに、スコア面でも価値ある一打だった。「