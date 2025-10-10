＜SkyレディスABC杯最終日◇10日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーは最終ラウンドが終了した。16歳のアマチュア・後藤あい（松蔭高2年）が3バーディ・4ボギーの「73」と落とすも逃げ切り、トータル4アンダーで史上7人目のアマチュア優勝（※）を飾った。【写真】頭の位置がすごい！後藤あいのぶっ飛びスイング後藤は神戸出身の現役高校生。国内女子ツアー「住友生命Vita