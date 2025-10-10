フィリピン南部で10日朝、マグニチュード7.4の強い地震がありました。気象庁は日本の沿岸で「若干の海面変動が予想されるが被害の心配はない」としています。USGS（アメリカ地質調査所）によりますと日本時間の午前10時45分ごろ、フィリピン南部のミンダナオ島沖でマグニチュード7.4の強い地震がありました。現地当局は津波警報を発令して沿岸部の住民に避難を呼びかけています。また、1人が倒れた壁の下敷きになって死亡したとの