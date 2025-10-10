自民党総裁選挙で5人の候補による戦いを制し、高市早苗氏が新たな総裁に選出された。今月招集予定の臨時議会で、日本初の女性総理が誕生する見込みだ。高市氏は第1次安倍政権で沖縄・北方担当大臣として初入閣。それ以降、女性初の自民党政務調査会長、女性初の総務大臣を歴任した。【映像】ハイタッチして歓喜する高市氏（実際の映像）高市氏が支持された背景には、自民党内で保守層離れの危機感が高まり、「保守回帰」を求め