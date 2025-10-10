10日朝、岩手・雫石町の林で、9日からキノコ採りに出かけていた70代の男性の遺体が見つかりました。遺体の状況からクマに襲われた可能性が高いとみられています。10日午前7時ごろ雫石町の林で警察官が70代の男性の遺体を発見しました。この男性は9日にキノコ採りに出掛けたまま帰宅しておらず、家族の通報を受けた警察が捜索を行っていました。男性の体には引っかかれた傷痕があったことなどから、警察はクマに襲われた可能性が高