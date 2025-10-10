◇MLB カブス 6-0 ブリュワーズ(日本時間10日、リグリー・フィールド)敵地での2連敗と地区シリーズ突破へ土壇場に追い込まれていたカブス。しかし本拠地に戦いの場を移して戦った2試合に勝利し、逆王手をかけました。この日はイアン・ハップ選手の先制3ランで試合の主導権を握ったカブス。カウンセル監督は「イアン（ハップ）のことは本当に嬉しい。彼にとってふさわしいプレーオフの瞬間だったと思う。本当に大きなスイング。とて