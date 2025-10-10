【モデルプレス＝2025/10/10】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が10月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのスペアリブを公開し、話題を呼んでいる。【写真】石川梨華「バリうま」手作りスペアリブ◆石川梨華、手作りスペアリブ公開石川は「今朝作ったスペアリブ」とつづり、大きな肉の塊がゴロゴロと入り、玉ねぎもたっぷり使って煮込まれたスペアリブの写真を公開。「さっき1本味見したらバリうまだった」と、