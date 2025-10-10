アクサスホールディングス [東証Ｓ] が10月10日後場(15:00)に業績修正を発表。25年8月期の連結経常損益を従来予想の2億6200万円の黒字→300万円の黒字(前の期は1億0200万円の赤字)に98.9％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常損益も従来予想の3億1200万円の黒字→5300万円の黒字(前年同期は4400万円の赤字)に83.0％減額した計算になる。 株探