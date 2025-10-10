雪印メグミルク（東京都新宿区）は2025年10月8日、カップヨーグルト「牧場の朝ヨーグルト」のフタについて、これまで1種類だった機関車のイラストが描かれたデザインの種類を増やしたと公式Xが伝えた。Xでは、「息子は大喜びでした！！」など、小さな子どもを持つ親とみられるアカウントを中心に歓喜の声が寄せられている。雪印メグミルクはこのデザインの追加について、「兄弟でどっちが汽車のあるほうを食べるかで大喧嘩している