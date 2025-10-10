香川県男女共同参画センター(仮称)イメージ図 【提供：香川県】 2026年春ごろにオープン予定の香川県男女共同参画センター（仮称）の愛称が「ふらっとぴあ香川」に決まりました。県が8月に募集したところ410件の応募がありました。提案者は高松市の社会保険労務士・常谷薫さんで、「フラットな関係で歩む仲間が、ふらっと立ち寄る施設」という思いが込められています。 池田知事は2024年11月の