中本パックス [東証Ｓ] が10月10日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の15.6億円に減り、通期計画の31億円に対する進捗率は5年平均の55.3％を下回る50.5％にとどまった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.5％増の15.3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である6-8月