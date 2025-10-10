まさに痛恨の離脱といっても過言ではない。【もっと読む】ソフトBの佐々木麟太郎「一本釣り」加速！“ムダ打ちリスク”を度外視ですでに密着マーク中ソフトバンクの小久保監督は8日、左脇腹痛で戦線離脱中の近藤健介（32）について報道陣に説明。「脇腹なので（CSまでに）回復は難しい。間に合わないと想定している。日本シリーズはわからないけど……」と、15日からのCSファイナルステージは近藤不在で戦うことを明かした。