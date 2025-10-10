下肢の張りから復帰した阪神のジョン・デュプランティエ投手が１０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で行われた投手指名練習に参加し、キャッチボールやダッシュなどで調整した。８月１８日に出場選手登録を抹消。２軍施設などでリハビリを続け、１０月３日の２軍練習試合・オリックス戦（ＳＧＬ）で実戦復帰した。同ゲームでは２回無安打無失点２奪三振で、直球の最速は１５２キロを計測。ＣＳ最終ステージのマウンドを目指し