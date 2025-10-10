洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）を公表した歌手・美川憲一（７９）が１０日に公式サイトを更新し、１２月６日に予定していたクリスマスライブを中止することを発表。今月１７日の「日本歌手協会『第５２回歌謡祭』」の出演キャンセルも報告した。また現在の体調について説明し、１１月１６日の歌謡ショーで復帰予定であると伝えた。「美川憲一公演、中止及び出演キャンセルに関するご報告とお詫び」と題した文章を