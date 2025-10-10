日本時間１５時００分にノルウェー消費者物価指数（CPI）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（9月）15:00 予想N/A前回-0.6%（前月比) 予想3.5%前回3.5%（前年比)