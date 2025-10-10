ハーマンインターナショナルはJBLのキャンペーンとして、10日から、ハイレゾストリーミングサービスに対応アンプ「JBL SA750WAL」または、ストリーミング対応スピーカー「JBL L75ms」を正規取扱店で購入すると、全員にアラームクロックとFMラジオ機能を搭載したBluetooth スピーカー「JBL Horizon 3」をプレゼントする。実施期間は10月10日～12月31日ま