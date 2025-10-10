白山大賞典で重賞初制覇を飾ったジャスパーロブスト（セン４歳、栗東・森秀行厩舎、父コザン）はチャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）を目標に調整される。また、リヤドダートスプリントで９着後のドバイ・ゴールデンシャヒーンを出走取り消しとなって以降、休んでいるジャスパークローネは京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）へ向かう。レディスプレリュード