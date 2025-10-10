日本時間午後１１時に１０月の米ミシガン大学消費者信頼感速報値が発表される。大方の予想は５４．０となっており、前月の５５．１を下回り、３カ月続けて低下するとみられている。米ＡＤＰ雇用統計によると、民間雇用者数は８月と９月に２カ月連続で減少し、９月の落ち込み幅は２０２３年３月以来の大きさとなった。米労働市場に悪化の兆しが見られ、こうしたことが影響し、１０月の米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想