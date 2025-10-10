オンラインカジノの賭け金を得るために、女子大学生を装って「信用金が必要」などとウソを言って、男性から電子マネーをだまし取ったとして、男子高校生が逮捕されました。警視庁によりますと、宮城県仙台市の男子高校生は、去年から今年にかけて、女子大学生を装って「金を借りるために信用金が必要」などとウソを言って、男性から電子マネーおよそ134万円をだまし取った疑いがもたれています。男子高校生は、インターネット上で