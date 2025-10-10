埼玉県浦和競馬組合は、今年8月、大雨により多大な被害を受けた金沢競馬に対し、支援金を贈ったと発表した。支援金の額は487万5092円。内訳は、まず9月26日の第9Rを支援レース「金沢競馬大雨災害復興支援爽秋特別」として行い、このレースの売得金の5％である482万9815円。そして、9月22〜26日の開催において設置した募金箱に集まった4万5277円。これらを合わせた額が支援金となった。浦和競馬は「ファンの皆様の温かい