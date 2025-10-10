北朝鮮の金正恩総書記は、朝鮮労働党創立80年の祝賀式典で演説を行い、アメリカからの脅威を理由に核開発の正当性を主張しました。北朝鮮メディアによりますと、9日、首都・平壌で金正恩総書記が出席し、党創立80年を祝う式典が開かれました。式典での演説で金総書記は、「アメリカによる核戦争の脅威に対抗するため、経済と核武力の建設を並行して進めた」などと核ミサイル開発の正当性を主張した上で、国民に団結を訴えました。