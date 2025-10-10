【幻冬舎コミックスの日】 開催期間：10月10日～10月13日 【拡大画像へ】 幻冬舎コミックスは電子書籍キャンペーン「幻冬舎コミックスの日」を開催する。開催期間は10月10日より10月13日まで。 本キャンペーンは、各電子書店で約4,000点のコミックスや小説が最大50％OFFで購入できるというもの。「コミックシーモア」や「Amazon Kindle」などの電子書店がキャンペ&#