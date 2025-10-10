午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５２、値下がり銘柄数は１４３３、変わらずは２６銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは小売のみ。値下がりで目立つのは証券・商品、鉱業、鉄鋼、石油・石炭、化学、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS