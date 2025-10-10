低温に関する早期天候情報（北海道地方） 【画像】北海道・全国の今後の天気など 令和７年１０月９日１４時３０分 札幌管区気象台発表 北海道地方１０月１８日頃からかなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差－２．２℃以下 北海道地方の気温は、１４日頃までは、大陸からの寒気の影響で平年並か低いでしょう。その後は、暖かい空気に覆われて高くなりますが、１８日頃からは、再び大陸からの寒