中国メディアの快科技によると、小米（シャオミ）の合金ミニカーの偽物が出回っていることを受け、小米汽車の李肖爽（リー・シャオシュアン）副総裁は8日、自身の微博（ウェイボー）を更新し、消費者に注意喚起した。李氏は、正規品のスケールは1：18、1：43、1：64のみで、その他のスケールは偽物だとし、正規のルートで購入するよう呼び掛けた。小米汽車は9月末、合金ミニカーの最新モデルとして、SU7 Ultraの1:43スケールを発売