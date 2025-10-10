暁飯島工業 [東証Ｓ] が10月10日後場(15:00)に決算を発表。25年8月期の経常利益(非連結)は前の期比48.1％増の11.6億円に拡大したが、26年8月期は前期比11.2％減の10.3億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を90円→110円(前の期は75円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当95円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の経常利益は前年同期比57.1％増の1.8億円に拡大し、売上