長崎市の60代の男性が、3158万円相当の暗号資産をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭いました。 警察によりますと、長崎市の自営業の60代男性は今年7月、暗号資産投資に関する有料コミュニティで実在する投資家を名乗るLINEアカウントを紹介され、やり取りを始めました。 その後、暗号資産の投資をすすめられ男性は7月28日から8月14日までに6回にわたり、指定されたコインアドレスに送信し、暗号資産3158万円相当