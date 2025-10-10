フジテレビの動画配信サービス・FODでは、、ABCテレビで18日にスタートするドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』(毎週土曜25:00〜)を、放送終了後の毎週土曜25時30分から独占配信する。『修学旅行で仲良くないグループに入りました』(C)ABCこのドラマは、隠木鶉氏原作の同名小説を実写化した作品。Ｗ主演を務めるのは、連続ドラマ初主演の藤本洸大と、『仮面ライダーギーツ』で主演を務め、好評を博した簡秀吉だ