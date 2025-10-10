ドジャース夫人会のインスタグラムが9日（日本時間10日）に更新され、同日、フィリーズとの地区シリーズ第4戦でサヨナラ勝利し3勝1敗として、2年連続のリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出を決めたチームを祝福した。試合は1―1のまま、延長戦に。11回2死満塁からフィリーズ5番手・カーカリングがパヘスのゴロを弾いてしまい、慌てて本塁へ送球も逸れたため三塁走者のキム・ヘソンが生還。失策でサヨナラ勝ちというまさかの結