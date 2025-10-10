【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】どこがPK？「完璧タックル」のレビュー判定U-20日本代表のDF喜多壱也（レアル・ソシエダB）が、しっかりボールを捉えたスライディングタックルでピンチの芽を摘んだ。しかし、U-20フランス代表はPKの可能性があるとしてビデオ判定を要求。この“ダメ元チャレ