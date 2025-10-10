◇MLB 地区シリーズ第4戦ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)キム・ヘソン選手がポストシーズン初出場でサヨナラのベースを踏みました。試合はリードされた7回に押し出し四球で同点に追いつくと、延長に突入する熱戦となります。延長11回にトミー・エドマン選手がヒットで出塁。代走にキム選手が送られます。ポストシーズン6戦目にして初出場となりました。その後2アウト満塁の場面でアンディ・パヘス