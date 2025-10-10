台風23号は、現在、沖縄に接近しています。3連休は列島の広い範囲に影響が出そうです。【映像】台風23号 伊豆諸島に再び直撃の恐れ台風23号は、現在、南大東島の北東に位置し、北西へ進んでいます。10月11日は奄美地方に最も近づき、次第に進路を東に変えて、連休最終日の13日は再び伊豆諸島を直撃する恐れがあります。南西諸島では波が高くなり始めています。11日は雨や風が強まり、沖縄、奄美、九州南部では、瞬間的に30m