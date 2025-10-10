地区シリーズ第4戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズに進出した。1-1の同点の8回からは、佐々木朗希投手が登板。リリーフとしては初のイニングまたぎで、3イニング走者をひとりも出さず完璧に抑えた。衝撃の一球に米国の投球分析家も呆然としていた。7回に同点としたドジャース。緊迫の場面で佐々