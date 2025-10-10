農水省は、2024年度の食料自給率がカロリーベースで前年度並みの38％だったと発表しました。農水省によりますと昨年度のカロリーベースの食料自給率は38％で、4年連続で横ばいでした。【映像】小泉農水大臣の発言国産食料によるカロリーの半分を占めるコメの消費量が増加して数字を押し上げた一方、猛暑などの影響で野菜や小麦などの生産量が減少して前年度並みになりました。「やはり寄与度として高いのはコメ。コメの消費がい