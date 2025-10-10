バンダイナムコグループ4社(バンダイナムコエクスペリエンス、バンダイナムコアミューズメント、バンダイ、BANDAI SPIRITS)は12月5日、『ONE PIECE』の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」を東京都・新宿にオープンする。「ONE PIECE BASE SHOP」オープン「ONE PIECE BASE SHOP」は、原作漫画、アニメ、実写版など『ONE PIECE』にまつわるすべてを扱い、この場所でしか手に入れることができないオリジナル商品や特別な体験を提供す