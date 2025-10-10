LINEヤフーは10月10日、Yahoo!ショッピングでの購入実績や獲得ポイントに応じて特典が変わる会員ランク制度「ヤフショランク」の提供を11月4日から開始する。合わせて、購入と同時にポイントが獲得できる「即時ポイント付与」機能も導入する。3段階のランク制を導入「ヤフショランク」では、購買実績と獲得ポイント数に応じて「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」の3ランクに分類される。ブロンズは過去1年間に購入履歴があるユー