カブスの鈴木誠也外野手（３１）は９日（日本時間１０日）に本拠地シカゴで行われたブルワーズとの地区シリーズ第４戦（５回戦制）に「４番・ＤＨ」で先発出場し、５打数１安打だった。チームは６―０で連勝し、対戦成績は２勝２敗。ドジャースが待つナ・リーグ優勝決定シリーズ進出をかけた第５戦は１１日（同１２日）に敵地ミルウォーキーで行われる。初回一死一、二塁は右腕ペラルタのフルカウントからの６球目、真ん中高め