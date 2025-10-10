新日本プロレスは１０日、１３日の両国国技館大会の追加カードを発表。ＩＷＧＰ女子王座戦で王者・Ｓａｒｅｅｅ（２９）が挑戦者・朱里（３６）と防衛戦を行うことになった。Ｓａｒｅｅｅは米国・ＲＯＨのフロリダ州レイクランド大会（９日＝日本時間１０日に放送）でＡＥＷのアレックス・ウィンザー（３１＝英国）を激闘の末に撃破し、３度目の防衛に成功した。この結果を受け、ＩＷＧＰ実行委員会は、次回のＩＷＧＰ女子選手